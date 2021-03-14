Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? MGM 14 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Hava durumu tahminlerine göre, sıcak havaların ardından İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Son hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde ise puslu ve sisli havanın hakim olacağını bildirdi. Pazartesi ve salı günü ise yurdun bir çok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul çevrelerinde yağmurun kuvvetli olması tahmin ediliyor. İşte, MGM 14 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kıyılarının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, yarın zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 17°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ARTVİN 4°C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GÜMÜŞHANE -1°C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -9°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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