Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? MGM 14 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kıyılarının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, yarın zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN 4°C, 15°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE -1°C, 14°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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