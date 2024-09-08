Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

Haberin Devamı

İstanbul'da günlerdir devam eden yağışlı hava bugün de etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde kapalı havanın hakim olduğu kentte yer yer sağanak yağış görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında megakentin de bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.

İSTANBUL'UN KUZEYİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'A DAHA KUVVETLİSİ GELECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bugün Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey (İstanbul dahil) ve doğusu Batı Karadeniz kuvvetli Öğlen den itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğusu kuvvetli yağışlı.

İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 27 C. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir.

Haberin Devamı

Bugün Pazar Marmara'da rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 2 derece düştü pazartesi tekrar 2 derece yükselir.

Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı.

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Mevlana mahallesinde yollar göle döndü. Bir araç yolda kaldı.