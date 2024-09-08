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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 10:29

Sonbaharın gelmesi ile güz yağmurları da etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre bazı illerde sağanak bekleniyor. Bu iller arasında İstanbul da var. Yapılan açıklamada İstanbul’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğine yer verildi. Öte yandan yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi tehlikelere dikkat çekildi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için tarih vererek daha kuvvetli yağışların görüleceğini söyledi.

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İstanbul'da günlerdir devam eden yağışlı hava bugün de etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde kapalı havanın hakim olduğu kentte yer yer sağanak yağış görülüyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında megakentin de bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi. 

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

İSTANBUL'UN KUZEYİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

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PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'A DAHA KUVVETLİSİ GELECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bugün Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey (İstanbul dahil) ve doğusu Batı Karadeniz kuvvetli Öğlen den itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğusu kuvvetli yağışlı.

İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 27 C. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir.

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Bugün Pazar Marmara'da rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 2 derece düştü pazartesi tekrar 2 derece yükselir.
Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı.

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Mevlana mahallesinde yollar göle döndü. Bir araç yolda kaldı. 

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Daha kuvvetlisi gelecek

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM

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