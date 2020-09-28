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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

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Meteorolojiden "sağanak" uyarısı
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Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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