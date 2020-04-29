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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 09:22, Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak uyarısı

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Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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