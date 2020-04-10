MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteorolojiden sağanak uyarısı
GeriGündem Meteorolojiden sağanak uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Ağrı, Muş ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle