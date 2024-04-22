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Meteoroloji'den Orta ve Güney Ege'ye uyarı

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#Meteoroloji#Fırtına#Sağanak
Meteorolojiden Orta ve Güney Egeye uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 14:55

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın 24 Nisan'da sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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#Meteoroloji#Fırtına#Sağanak

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