MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
GeriGündem Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KASTAMONU (AA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
Abone Olgoogle-news

Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu diğer kesimlerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölgenin iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağının beklendiği aktarıldı.

Çarşamba günü ise bölge genelinde yağışların devam edeceği, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece düşeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle