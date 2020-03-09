Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı: Hava yarın nasıl olacak? 10 Mart il il hava durumu

Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, yağış olasılıkları ve ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Özellikle pazartesi günü İstanbul'da başlayan kuvvetli rüzgarın ardından, salı günü kentte yağmur yağıp yağmayacağının yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, yarın nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Kastamonu ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı ve Güney Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Güney ve iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

UŞAK 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batı kesimleri başta olmak üzere Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ISPARTA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden bölgenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa), güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın öğleden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu