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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Muğla için sağanak uyarısı

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Meteorolojiden Muğla için sağanak uyarısı
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Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, saat 18.00'e kadar Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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