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Meteorolojiden Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

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#Meteoroloji#Marmara#Sağanak
Meteorolojiden Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 15:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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#Meteoroloji#Marmara#Sağanak

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