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Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda öğleden sonra yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

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