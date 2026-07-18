Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte 18 Temmuz 2026 hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE 18 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.