Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca (bugün hariç) yağış beklenmezken havada parçalı, yer yer az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 13°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün artarak 17 ° C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor" denildi.

KARS'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Kars'ta dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Çevreyi beyaza bürüyen yağış sonrası esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, bazı sürücüler araçlarının camında biriken karları sildikten sonra yola çıktı.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent merkezinde aralıklarla karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.

İŞTE 1 ARALIK PAZARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Niğde hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis, kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.