Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor | Tarih belli oldu: Sağanak geliyor! İşte yağış beklenen 75 il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRİLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.
Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.
Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.
75 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte.
Pazar günü sağanak yağış beklenen iller arasında ise Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Amasya, Sivas, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Elazığ
İSTANBUL'DA KAR VE YAĞMUR VAR MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken cumartesi ve pazar günü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu