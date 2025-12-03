Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor | Tarih belli oldu: Sağanak geliyor! İşte yağış beklenen 75 il

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

75 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte.

Pazar günü sağanak yağış beklenen iller arasında ise Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Amasya, Sivas, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Elazığ

İSTANBUL'DA KAR VE YAĞMUR VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış beklenmezken cumartesi ve pazar günü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu