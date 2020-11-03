Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı.. İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün başlaması öngörülüyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, Adana geneli ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde başlaması, perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara dışında), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya'nın doğu kesimleri, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.