Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde 'turuncu' ve 'sarı' kodlu alarm

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



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Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Sabahleyin İstanbul’un kuzey ilçelerinde yağış başladı. Akşama kadar olacak. Güney bölgelerinde biraz az olacak. Kuzey ilçelerde başladı. İç kesimlere gelmesi öğle saatlerini bulur. Yaz yağışları bütün İstanbul’u kapsamayabilir. İstanbul’da yağış yerel olacak. Ani yağışlar olduğu için su baskını riski yok.

Serinlik başladı ama pazar gününe kadar. Pazar günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde artacak. Bugün 29 derece ise 32 dereceye kadar artacak. Önümüzdeki hafta için aşırı sıcak uyarısı yapmak istemiyorum.



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Sarı kodla uyarılan iler; Adana, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, İstanbul, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Sakarya...

Turuncu kodla uyarılan iller ise; Kastamonu, Sinop, Zonguldak olarak sıralandı.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu Adana ve Mersinde yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında Zonguldak Bartın Bozkurt Ayancık Sinop’a kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak taşın ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE UÇUŞ AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 36

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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