Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 21 ilde sağanak alarmı verildi... Adana'da sağanak sele neden oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da havanın öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ADANA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Adana'da sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü. Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi.

Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti.

Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.

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Bir çocuk ise Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki su birikintisinde yüzmeye çalıştı.

DİYARBAKIR'DA DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'da etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, durak ve bina altlarında bekledi. Doluya caddede yakalananlar, elleri ve giysileriyle başlarını kapatıp korunmaya çalıştı. Bir vatandaş da yağışa aldırış etmeden telefonla görüntülü görüşmesine devam etti.