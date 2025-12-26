Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ARALIK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz’de fırtına; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.