Son dakika haberler: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli olacağı (25-50 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.