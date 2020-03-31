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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

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Son dakika haberler: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli olacağı (25-50 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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