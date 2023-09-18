Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de poyraz kuvvetli. Rize, Artvin'de sabah yağış var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Gelecek haftaya kadar yağış yok. Hafta sonu batıda sıcaklar 1-2 derece artacak.

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Marmara'da poyraz serinletiyor ama sıcaklık İstanbul'da 27 derece gece sıcaklıkları hala yüksek 18-20 derece. Bu yaz mevsiminin devam ettiğini gösteriyor. Batı'da durum bu şekilde. Doğu'da sonbahar kendisini gösteriyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34