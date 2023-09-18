×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Pazartesi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 09:22

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de poyraz kuvvetli. Rize, Artvin'de sabah yağış var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Gelecek haftaya kadar yağış yok. Hafta sonu batıda sıcaklar 1-2 derece artacak.

Haberin Devamı

Marmara'da poyraz serinletiyor ama sıcaklık İstanbul'da 27 derece gece sıcaklıkları hala yüksek 18-20 derece. Bu yaz mevsiminin devam ettiğini gösteriyor. Batı'da durum bu şekilde. Doğu'da sonbahar kendisini gösteriyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Gözden KaçmasınYat raconu ‘nefsi müdafaa’yla bitti... Kalamış çatışmasında 2 yıl 8 ay ceza verildiYat raconu ‘nefsi müdafaa’yla bitti... Kalamış çatışmasında 2 yıl 8 ay ceza verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Pazartesi

BAKMADAN GEÇME!