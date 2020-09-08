Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleriyle İstanbul'un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.