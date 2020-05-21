Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın öğlene kadar sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Kastamonu ve Sinop'ta, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.