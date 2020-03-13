Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle aynı günün gecesinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.