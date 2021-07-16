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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 19:41 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsimnormallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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