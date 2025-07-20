Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu iki güne dikkat: Dışarı çıkmayın... | Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikeye dikkat çekti

Haberin Devamı

Kavurucu sıcaklar kapıda. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Hava sıcaklıkları ciddi şekilde yükselecek. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara karşı hasta, yaşlı ve çocukların günün belli saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Haberin Devamı

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de 'iklim değişikliğine dikkat çekerek sel uyarısına bulundu. Bu hafta için hava durumu değerlendirmesi yapan Şen, Salı ve Çarşamba günleri dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

Hava sıcak, şu anda yani 10 dakikadan fazla duramazsınız. Zaten de ultraviyole indisinin yani güneş radyasyonu indisinin 10 civarında olduğu zaman 5 dakikadan fazla durmayı pek sağlıklı bulmuyor doktorlar. Çünkü hem beyin kanamalarını artırıyor hem kalp riskini artırıyor hem de cilt kanserine zemin hazırlıyor.

SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Bu bu seneki 3. sıcak hava dalgası geliyor. Bugünden başladı esasında bazı şehirlerde ama esas İstanbul'a salı ve çarşamba günü en sıcak İstanbul'un en sıcak günleri. 36-35 dereceye çıkacak sıcaklıklar var. İstanbul için söylüyorum. Onun için şimdi de söylüyorum. Salı çarşamba gününe dışarıda programı yapmasın, dışarı çıkmasın vatandaşlar. Hele hele kalp riski olanlar, hastalığı olanlar çıkmasınlar. Çünkü hakikaten önemli bir risk problemi oluşturuyor. Bundan önceki iki tane sıcak hava dalgasında Avrupa'da, Madrid'de 375 kişi öldü. Tabii kayıtlılardan bahsediyorum. Roma'da 255 kişi. Yunanistan'da bile 100 kişi bu sıcaklardan öldü. Dolayısıyla ölüm riskini de artırıyor bu sıcaklar. Türkiye'deki kayıtlara da bakmak lazım. Salı ve Çarşamba günü Kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Yani şimdiden ayarlasınlar. Evlerinde otursunlar. Gölgede vakit geçirsinler.

Haberin Devamı

İKİ BÖLGE HARİÇ HER YERDE SICAK VAR

Yurda baktığımız zaman Türkiye'nin neresi hariç diye söyleyelim. Doğu ve Orta Karadeniz hariç diğer bölgede aşırı sıcaklar var. Sıcaklık 25-30 derece civarında. Diğer bütün bölgeler, diğer bütün şehirlerde yaklaşık sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Nerede 40 derecenin üzerinde? Güney Doğu Anadolu'da 40 derecenin üzerinde. Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep'in büyük bir kesiminde, Diyarbakır'da 45 dereceye belki geçecek olan sıcaklıklar. Bu sıcaklıklar gölgede ölçüden sıcaklıklar. Güneşte zaten sıcak bir ölçümü yapılmaz. Dünya Meteorolojisi Teşkilatı güneşte ölçümü saymıyor.

Haberin Devamı

Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu'da 45 derece gölgede sıcaklıklar. İç Ege'deki sıcaklıklar da yüksek. 42-43 derece. Nerelerde? Aydın, Manisa, Muğla civarlarında 43-44 derece civarında sıcaklıklar olacak.

Edirne keza öyle. Edirne'de de çok aşırı bir sıcaklık var. Yaklaşık 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıklar meydana gelecek.

Sahil şehirlerine baktığımız zaman, İstanbul, Salı Çarşamba günü dedik 35-36 derece. 37-38 dereceye çıkabilir İstanbul'da. Onun için İstanbul'da o nedenden dolayı aman dikkat edelim diyoruz.

Antalya'da rüzgar kuzeyli değil, biraz güneyli estiği için denizden biraz serin hava getirecek. O da 35 derece civarında veya biraz daha altında olabilir Antalya'ya özel olarak bu.

Haberin Devamı

İzmir 37-38, Bodrum, Marmaris yani yaz tatili yapanlar için söylüyorum. Buralarda deniz kenarı olduğu için 30 ile 35 derece arasında.

35'İN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR VAR

Diğer şehirlerin hepsinde 35'in üzerinde, yani Türkiye'de bir 35'in üzerindeki sıcaklıkları aşırı sıcak diyoruz.

4-5 GÜN AŞIRI SICAK OLACAK

Aşırı sıcakta iki yerlere baktığımız zaman önümüzdeki yarından itibaren, önümüzdeki perşembeyi de katalım buna. 4 gün, 5 gün diyelim, 4 gün, 5 gün neredeyse Türkiye'nin bütün şehirlerinde, demin de söyledim, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz hariç, yani Sinop, Samsun, Trabzon, Rize hariç 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar var.

HER YIL ÖNCEKİ YILDAN SICAK OLUYOR

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu kadar sıcaklar yoktu. Yani her yıl bir öncekinden daha mı sıcak? Daha sıcak oldu. Küresel ısınma var tabii. Küresel ısınma 1,5 dereceyi aştığı için. Bu aşırı sıcakları biraz daha sayısını artırmaya başladı. Haziran ve Temmuz'un başında iki tane sıcak hava dalgası geçirdik ki öbürü de yani o sıcak hava dalgası yani beşer günlük sıcak hava dalgasının diğer günleri de sıcaklıklar gene ortalamanın üzerindeydi. Ve öyle ortalamanın altında sıcaklık olmadı.

Ama önemli bir şey daha var . Önemli bir şey daha var yağış. Son derece tehlikeli bir boyuta erişti. Yağışa baktığımız zaman Haziran ayında İstanbul'da hatta Marmara bölgesinde yağış %95 azalmış. 0.5 kilogram yağış düşmüş. Haziran ayının uzun yıllar ortalaması 40 kilogramdır. Buna rağmen %95'lik bir düşüş var ki bu yağış düşüklüğü de düşündürüyor bizi. Niye düşündürüyor? Su açısından düşündürüyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranına baktığımız zaman %57'nin altına doğru gitmeye başladı ki bu %57'nin altındaki doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi. Temmuz ayı itibariyle. Dolayısıyla öyle suyumuz da önemli.

Bakıyoruz bir ayı geçti bir buçuk ayda damla yağmur yok, İstanbul'da da yok Diğer bölgelerinde yok. İki gün önce Ankara'ya yağan yağmurda sel meydana geldi ki zaten biz tahmin ediyorduk onu böyle bir yeryüzünde bu kadar sıcak bir hava varken üzerine gelen bir soğuk hava bu yağışı meydana getirecek diye söylemiştik.

Önümüzdeki günlerde bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde oldu:

Ankara : 37

İstanbul : 36

İzmir : 40

Konya : 37

Edirne : 42

Bursa : 39

Aydın : 44

Muğla : 41

Antalya : 40

Adana : 39

Diyarbakır : 45

Erzurum : 32

Şanlıurfa : 44