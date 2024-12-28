Meteoroloji'den kötü haber: Yılbaşında kar yok

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yılbaşında ve yeni yılın ilk haftasında Türkiye’de kar yağışı olmayacağını açıkladı. METEOROLOJİ’den Hürriyet için verilen bilgi şöyle: “Önümüzdeki üç gün, yurt genelinde aralıklarla yağış devam ediyor. Ancak salı gününden itibaren, önümüzdeki hafta sonuna kadar yurtta çoğunlukla yağışsız günler göreceğiz. Sadece 31 Aralık günü Doğu Karadeniz’de yağmur görülecek. Onun dışında çarşamba Rize ve Artvin’de yağış var, perşembe ve cuma günlerinde yurt genelinde yağış olmayacak.

Sıcaklıklarda bir artış olmadığı için, sadece Doğu Anadolu’da, İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ve kayak merkezlerinin kar örtüsü var. Kayak merkezlerinden Palandöken’de kar 108 santimetreyken, Kartalkaya’da 86 santimetre, Ergan’da 81 santimetre, Uludağ’da 61 santimetre, Erciyes’te ise 60 santimetre olarak ölçüldü.

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YENİ YILDA HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklar 31 Aralık’ta İstanbul’da en düşük 4, en yüksek 11 derece olacak. Yeni yılın ilk gününde ise en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Hava az bulutlu olacak. Ankara’da hava 31 Aralık’ta parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 4 dereceye ulaşacak. 1 Ocak’ta ise en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık ise 5 derece ölçülecek. İzmir’de 31 Aralık günü hava az bulutlu olacak. En düşük 6 derece en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. 2025’in ilk gününde ise en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Yurt genelinde hava yeni yılın ilk haftasında mevsim normallerinde olacak.”