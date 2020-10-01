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Gündem
KONYA (AA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteorolojiden Konya ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Niğde çevreleri ile Konya'nın güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.
Sabah saatlerinden sonra Niğde çevreleri ile Konya'nın güneydoğu kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede sıcaklıkların 1 ile 3 derece arasında azalmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra kuvvetlice, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

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