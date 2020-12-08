Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? MGM 9 Aralık il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri takip ediliyor. Son yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KAYSERİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kayseri’de gündüz saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmur nedeniyle şehrin yüksek kesiminde bulunan Hacılar ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Yaklaşık iki saat etkili olan kar, ilçenin birçok yerini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Hacılar Erciyes karayolunda kısa süreli aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri Erciyes yolunu açık tutmak için çalışmalara başladı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kent merkezinin bazı mahallelerine ise akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağdı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

AMASYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 11°C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİİRT 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu