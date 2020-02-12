Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı: Çarşamba günü hava nasıl olacak? 12 Şubat hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle beraber, çarşamba günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaştığı 12 Şubat'a ait hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacak. İşte, 12 Şubat Çarşamba gününe ait il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve karlakarışık yağmurlu
MUĞLA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Hatay çevreleri ve Mersin'in batı ilçeleri ile zamanla Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ISPARTA 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, yarın kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KAYSERİ -7°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
SİVAS -9°C, -1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 6°C
Çok bulutlu ve karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 11°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 7°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT -2°C, 5°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON 4°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzeyi ile Muş ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -18°C, -6°C
Parçalı çok bulutlu yarın kar yağışlı
KARS -16°C, -5°C
Parçalı çok bulutlu yarın kar yağışlı
MALATYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
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