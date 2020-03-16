Meteoroloji'den kar uyarısı: Yarın hava durumu nasıl olacak? 17 Mart il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, 17 Mart Türkiye geneli il il hava durumu değerlendirmeleri.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Afyonkarahisar, Karabük, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yağmurlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 1°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Kastamonu, Sinop çevrelerinin yağışılı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 0°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT -2°C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN 2°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği

SİİRT 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği