Meteoroloji'den kar uyarısı: Yarın hava durumu nasıl olacak? 17 Mart il il hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmeleri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, salı günü hangi illere yağmur yağacağı ve sıcaklık değerlendirmeleri araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre salı günü bazı illerde kar yağışı görülecek. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Nerelere kar yağacak? İşte, MGM'nin son tahminlerine göre 17 Mart il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, 17 Mart Türkiye geneli il il hava durumu değerlendirmeleri.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Afyonkarahisar, Karabük, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nu doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yağmurlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 1°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Kastamonu, Sinop çevrelerinin yağışılı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 0°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT -2°C, 0°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON 2°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN 2°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği
SİİRT 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği
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