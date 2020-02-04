Meteoroloji'den kar, fırtına ve sağanak uyarısı - Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği yarın kent genelinde fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz Bölgesi ve Doğu Karadeniz için de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Türkiye'nin birçok ili için fırtına uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu Bölgesi için karla karışık yağmur ve kar yağışın tahminleri yapıldı. İşte, Türkiye geneli 5 Şubat Çarşamba hava durumu raporu.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

İstanbul Valiliği yarın kent genelinde fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yarın (5 Şubat Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) (50-70 km/sa) rüzgâra bırakacağı; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın (5 Şubat Çarşamba) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü (7 Şubat) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor" denildi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 8°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ 12°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 15°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 16°C

Çok bulutlu

KONYA 6°C, 13°C

Çok bulutlu

SİVAS 1°C, 6°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 10°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT -4°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 22°C

Çok bulutlu

TOKAT 5°C, 15°C

Çok bulutlu

TRABZON 6°C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM -6°C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MALATYA 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN -4°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu