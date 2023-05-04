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Meteoroloji'den İzmir için sağanak yağış uyarısı

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#İzmir#Meteoroloji#Sağanak
Meteorolojiden İzmir için sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 14:19

Meteoroloji’den, İzmir'in doğusundaki ilçeler için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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#İzmir#Meteoroloji#Sağanak

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