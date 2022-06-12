Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, İzmir’in doğu ilçeleri Ödemiş, Kiraz, Beydağı, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) olarak beklendiğini bildirdi. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın yarın 11.00’de başlayıp, 21.00’de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.