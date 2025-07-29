Meteoroloji'nin İstanbul'daki yağış beklentisi değişti | İşte sağanağın etkili olacağı tarih

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Megakentte uzun süredir yağış görülmüyor. Vatandaşlar adeta yağmura hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için çarşamba ve cuma günlerinde gökgürültülü sağanak tahmininde bulunmuştu. Buna göre etkili olan kavurucu sıcaklar yerini yarın yağmura bırakacak.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Güncel tahminlere göre Meteoroloji'nin iki günlük değerlendirmesi değişti. Cuma günü beklenen gökgürültülü sağanak yağış değişti ve o gün kentte parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde yaptığı tahminlerde güncel durum şu şekilde:

Çarşamba günü gökgürültülü sağanak etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 25 derece.

Perşembe hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 22 derece.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 23 derece.

Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 22 derece.

Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 23 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin haritaları ise şu şekilde oldu:

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık