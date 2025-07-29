Meteoroloji'nin İstanbul'daki yağış beklentisi değişti | İşte sağanağın etkili olacağı tarih

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Megakentte uzun süredir yağış görülmüyor. Vatandaşlar adeta yağmura hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için çarşamba ve cuma günlerinde gökgürültülü sağanak tahmininde bulunmuştu. Buna göre etkili olan kavurucu sıcaklar yerini yarın yağmura bırakacak.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Güncel tahminlere göre Meteoroloji'nin iki günlük değerlendirmesi değişti. Cuma günü beklenen gökgürültülü sağanak yağış değişti ve o gün kentte parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde yaptığı tahminlerde güncel durum şu şekilde:
Çarşamba günü gökgürültülü sağanak etkili olacak. En yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 25 derece.
Perşembe hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 22 derece.
Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 23 derece.
Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 22 derece.
Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 23 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin haritaları ise şu şekilde oldu:
BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık