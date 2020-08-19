Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: 20 Ağustos hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji'den 20 Ağustos Perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış bekleniyor. İşte, Türkiye geneli il il 20 Ağustos hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri günlük olarak takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 18°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 22°C, 34°C
Az bulutlu
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 16°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve yer yer bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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