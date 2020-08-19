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Haber Giriş: 19.08.2020 - 23:39 | Son Güncelleme:

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: 20 Ağustos hava durumu tahminleri

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Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: 20 Ağustos hava durumu tahminleri
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji'den 20 Ağustos Perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış bekleniyor. İşte, Türkiye geneli il il 20 Ağustos hava durumu tahminleri.

Hava durumu tahminleri günlük olarak takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula yağış uyarısı: 20 Ağustos hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 34°C
Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 16°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve yer yer bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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