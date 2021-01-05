Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır.



Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.