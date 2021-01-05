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Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması

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Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması
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İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji açıklamasında kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul’a kar yağacak mı Açıklamalar peş peşe geldi…
İstanbul’a kar yağacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi…
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