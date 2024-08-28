Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı! Beklenen yağış başladı

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

'İSTANBULLULAR BUGÜN ISLANACAK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün İstanbul’da gün boyu yerel sağanak yağmur olacağını belirtti. Şen, 'Sıcaklık 30 derece yarın ve hafta sonu 28 dereceye düşüyor. İstanbullular bugün ıslanacak. Sabah havaya bakıp aldanmayın şemsiyenizi unutmayın. Öğlen civarında Avrupa Yakası kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olumsuzluk yaratabilir.' dedi.



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Şen ayrıca, 'Bugün ve önümüzdeki bir hafta Batı Karadeniz üzerinde bulunan alçak basınçtan dolayı batı ve kuzey bölgelerde yağışlar var. Bugün Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış var. İzmir 34. Antalya iç kesimler yağmurlu 31 C. Ankara öğleden sonra yerel yağmurlu 29 C. Ülkede bu tür hava şartları Eylül 3-4 ne kadar pek değişmiyor.' ifadelerini kullandı.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Öte yandan uyarılar sonrası İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

BÖLGE BÖLGE UYARI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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