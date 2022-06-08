Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için ’kuvvetli yağış’ uyarısı

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

36 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre; Türkiye'de kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulunulurken yağışların Ankara, Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR İÇ ANADOLU'DA GECE DE DEVAM EDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün yine İç Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz Bölgesi'nin, iç Marmara'nın kuzeyinde gök gürültülü yağışlar var. Genellikle öğlen başlayan akşam son bulan yağışlar. İç Anadolu'nun doğu ve güneyinde gece de devam edecek" mesajını paylaştı.