Meteoroloji'den Ä°stanbul ve çok sayÄ±da kente saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna gÃ¶re, Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±yla birlikte Trakya, Ã‡anakkale, MuÄŸla, Antalya, Isparta, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evreleri ile Burdurâ€™un doÄŸu kesimlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Ãœlke genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. SÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece Ã¼zerinde seyretmeye devam edecek. Ä°ÅŸte 8 Ocak 2021 cuma gÃ¼nÃ¼ hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Trakya, Ä°stanbulâ€™un Avrupa YakasÄ±, Ã‡anakkale, MuÄŸla, Antalya, Isparta, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evreleri ile Burdurâ€™un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ±, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Ãœlkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.
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BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA
MARMARA
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Trakya, Ã‡anakkale Ã§evreleri ile Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'nÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼ney yÃ¶nlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDÄ°RNEÂ Â°C,Â 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu
Ä°STANBULÂ Â°C,Â 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde Avrupa YakasÄ± yaÄŸmurlu
KIRKLARELÄ°Â Â°C,Â 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu
SAKARYAÂ Â°C,Â 24Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
EGE
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, MuÄŸla Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHÄ°SARÂ Â°C,Â 12Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
DENÄ°ZLÄ°Â Â°C,Â 17Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
Ä°ZMÄ°RÂ Â°C,Â 19Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
MANÄ°SAÂ Â°C,Â 18Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Antalya ve Isparta Ã§evreleri ile Burdur'un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANAÂ Â°C,Â 22Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
ANTALYAÂ Â°C,Â 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
HATAYÂ Â°C,Â 17Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
ISPARTAÂ Â°C,Â 12Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARAÂ Â°C,Â 13Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
Ã‡ANKIRIÂ Â°C,Â 10Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
ESKÄ°ÅžEHÄ°RÂ Â°C,Â 15Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
KONYAÂ Â°C,Â 15Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLUÂ Â°C,Â 14Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu
DÃœZCEÂ Â°C,Â 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu
KASTAMONUÂ Â°C,Â 8Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
ZONGULDAKÂ Â°C,Â 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYAÂ Â°C,Â 13Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
RÄ°ZEÂ Â°C,Â 16Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
SAMSUNÂ Â°C,Â 18Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
TRABZONÂ Â°C,Â 17Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bÃ¶lgenin kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.
ERZURUMÂ Â°C,Â 2Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
KARSÂ Â°C,Â -2Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
MALATYAÂ Â°C,Â 3Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
VANÂ Â°C,Â 6Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DÄ°YARBAKIRÂ Â°C,Â 14Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
GAZÄ°ANTEPÂ Â°C,Â 15Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
SÄ°Ä°RTÂ Â°C,Â 14Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
ÅžANLIURFAÂ Â°C,Â 17Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu
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