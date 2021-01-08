Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Trakya, Ä°stanbulâ€™un Avrupa YakasÄ±, Ã‡anakkale, MuÄŸla, Antalya, Isparta, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evreleri ile Burdurâ€™un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ±, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Ãœlkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

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BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Trakya, Ã‡anakkale Ã§evreleri ile Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'nÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n batÄ±sÄ±nda gÃ¼ney yÃ¶nlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin gÃ¼ney ve doÄŸusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDÄ°RNEÂ Â°C,Â 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

Ä°STANBULÂ Â°C,Â 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde Avrupa YakasÄ± yaÄŸmurlu

KIRKLARELÄ°Â Â°C,Â 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

SAKARYAÂ Â°C,Â 24Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, MuÄŸla Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHÄ°SARÂ Â°C,Â 12Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DENÄ°ZLÄ°Â Â°C,Â 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°ZMÄ°RÂ Â°C,Â 19Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

MANÄ°SAÂ Â°C,Â 18Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Antalya ve Isparta Ã§evreleri ile Burdur'un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANAÂ Â°C,Â 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ANTALYAÂ Â°C,Â 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAYÂ Â°C,Â 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ISPARTAÂ Â°C,Â 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARAÂ Â°C,Â 13Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ã‡ANKIRIÂ Â°C,Â 10Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°RÂ Â°C,Â 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

KONYAÂ Â°C,Â 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLUÂ Â°C,Â 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu

DÃœZCEÂ Â°C,Â 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu

KASTAMONUÂ Â°C,Â 8Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ZONGULDAKÂ Â°C,Â 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYAÂ Â°C,Â 13Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

RÄ°ZEÂ Â°C,Â 16Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUNÂ Â°C,Â 18Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZONÂ Â°C,Â 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bÃ¶lgenin kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

ERZURUMÂ Â°C,Â 2Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

KARSÂ Â°C,Â -2Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

MALATYAÂ Â°C,Â 3Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

VANÂ Â°C,Â 6Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DÄ°YARBAKIRÂ Â°C,Â 14Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

GAZÄ°ANTEPÂ Â°C,Â 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SÄ°Ä°RTÂ Â°C,Â 14Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ÅžANLIURFAÂ Â°C,Â 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu