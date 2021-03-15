Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğusunun içkesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, batı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin genellikle yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ İÇİN TIKLAYIN

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara