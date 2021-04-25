Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

KONYA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahminin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarında da 3 ila 5 derece azalma beklendiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca, rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

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