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DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
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Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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