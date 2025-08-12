×
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 20:00

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklendiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

BU İLLER DİKKAT

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

