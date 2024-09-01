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Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için alarm! Sarı ve turuncu kodla uyarı verildi: Sel, su baskını ve dolu tehlikesi

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Meteorolojiden İstanbul dahil 4 il için alarm Sarı ve turuncu kodla uyarı verildi: Sel, su baskını ve dolu tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu güncelledi. Buna göre Marmara için turuncu ve sarı kodlu alarm verildi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 4 il için yapılan uyarıda sel, ani su baskını, yıldırım ve dolu yağışına dikkat çekildi.

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Bazı illerimizde Ağustos ayının son günlerinde adeta 'sonbahar' sağanağı yaşandı. Günler boyunca süren yağışlı hava İstanbul'da bir süre daha etkili olacak... Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre Marmara için alarm verildi. Sarı ve turuncu kodlu uyarıya göre; Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Meteorolojiden İstanbul dahil 4 il için alarm Sarı ve turuncu kodla uyarı verildi: Sel, su baskını ve dolu tehlikesi

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden İstanbul dahil 4 il için alarm Sarı ve turuncu kodla uyarı verildi: Sel, su baskını ve dolu tehlikesi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak

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