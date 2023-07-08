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Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kente uyarı: Kuvvetli sağanak alarmı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden İstanbul dahil 12 kente uyarı: Kuvvetli sağanak alarmı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. İşte 8 Temmuz cumartesi hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İstanbul dahil 12 kente uyarı: Kuvvetli sağanak alarmı
Bugün beklenen kuvvetli yağış radara böyle yansıdı...

Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

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Meteorolojiden İstanbul dahil 12 kente uyarı: Kuvvetli sağanak alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden İstanbul dahil 12 kente uyarı: Kuvvetli sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle istanbul dahil 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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