Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda kente uyarı!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Antalya, Adana çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor. Bugün İstanbul'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 5 Nisan pazartesi günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Adana çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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