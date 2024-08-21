Meteoroloji'den il il yeni hava durumu raporu! Ankara ve İstanbul'a art arda sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün çarşamba sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara’nın batısında İstanbul’un da Avrupa Yakası da dahil öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış hafif de olsa yerel olarak görülecek sıcaklık 31 C.

Bugün öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış var.

HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI! SU BASKINI YAPABİLİR

Hafta sonu Marmara, Ege hariç sıcaklıklar azalıyor. Rüzgar artıyor. Cuma-cumartesi iç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Kütahya çevresinde su baskını yapacak yağış var. Pazar-pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz bölgelere yağış geliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Trabzon: Az bulutlu ve açık 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42