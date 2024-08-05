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Meteoroloji'den il il hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı

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#İstanbul#Ankara#İzmir
Meteorolojiden il il hava durumu raporu Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:57

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı yeni haftada da mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Batı ve güney kesimlerde sıcaklık zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacak. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için uyarıda bulunurken yağış beklenen illeri sıraladı.

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Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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Meteorolojiden il il hava durumu raporu Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı

AŞIRI SICAK UYARISI

Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek, termometreler 40 derecenin üstünü gösterecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN HAVA DURUMU

İstanbul'da yağmur geçişiyle oluşan nem sıcak havayla birleşecek. Ankara ve İzmir'de ise yağış yok.

Meteorolojiden il il hava durumu raporu Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün İstanbul'da öğlen gök gürültülü yağış var. Havadaki kararsızlığın oluşturacağı bu yağışlar, Batı Karadeniz'de Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Bilecik, Bolu, Balıkesir'de görülecek. Yağış akşama kalmayacak. Sıcaklıkta değişiklik yok ortalamada.

Meteorolojiden il il hava durumu raporu Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
Adana: Parçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

 

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#İstanbul#Ankara#İzmir

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