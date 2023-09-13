×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, 'Bu iyi bir haber değil' diyerek uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak#Sel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 09:25

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Yayınlanan raporda, 10 ile 'sarı' kodlu uyarı verilirken; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve taşkınlara karşı dikkatli olunması aktarıldı. Öte yandan barajlardaki kritik seviyeye dikkat çeken Orhan Şen, "Kurak bir döneme girdik, bu iyi bir haber değil" diyerek uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteorolojiden hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, Bu iyi bir haber değil diyerek uyardı

10 KENT İÇİN "SARI" KODLU UYARI

Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" alarm verip sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Gözden KaçmasınAtina’da kanlı pusu... ‘Ölüm çetesine’ 6’lı infazAtina’da kanlı pusu... ‘Ölüm çetesine’ 6’lı infazHaberi görüntüle

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, Bu iyi bir haber değil diyerek uyardı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Bugün doğu anadolun doğu ve güneyindeki kuvvetli yağış ve lodosun dışında diğer bolgeler yaz havasını devam ettiriyor." paylaşımında bulundu.

CNN TÜRK yayınına katılan Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı:

Yaz havası devam ediyor. Bugün sadece Doğu Anadolu ve güneyinde şiddetli yağış var. Ama akşam bitecek. Doğu Anadolu'daki yağışın dışında Türkiye'de bir yağış yok. Batı'da yaz devam ediyor. Doğu Anadolu'ya sanki sonbahar gelmiş gibi görünüyor. İstanbul'un Eylül ayı 26 derecedir. Şu an 3-4 derece yukarıda. Bu hafta böyle devam edecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da yağış görünüyor. Doğu Anadolu'nun güneyinde lodos biraz kuvvetli esiyor. Doğu Anadolu'daki yağışlar yarın yok.

Haberin Devamı

Meteorolojiden hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, Bu iyi bir haber değil diyerek uyardı

BARAJLAR İÇİN KÖTÜ HABER

Kurak bir döneme girdik. Bu barajlar için iyi bir haber değil. Aşırı yağışlarla hiç yağış yağmaması arasında barajlar arasında ufak bir fark vardır. Aşırı yağışlar yüzeyi bırakıp gider. Barajlara gelmez. O bölgedeki barajlarda 0.03'lük bir yükselme oldu. Ertesi gün verdiğini geri aldı. En azından bu seviye barajların sıçrama seviyesi olsun. Marmara bölgesinde yağışların devam edeceği görülüyor. O yüzden risk hala devam ediyor. Marmara sonbaharı Ekim'in 15'ine kadar zor hisseder.

"DENİZ SUYUNUN SOĞUK OLMASI LAZIM"

Bu arada bu sıcaklıkların olması deniz suyunun sıcaklığını da düşürmüyor. O zaman da kıyılarda aşırı yağışlar gerçekleşiyor. İğneada'daki yağışın nedeni de deniz sıcaklığının yüksek olmasıydı. Balıklar da daha çıkmadı, deniz suyunun soğuk olması lazım.

Meteorolojiden hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, Bu iyi bir haber değil diyerek uyardı

Haberin Devamı

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu

SAKARYA °C, 29°C
Az bulutlu

Meteorolojiden hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, Bu iyi bir haber değil diyerek uyardı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sağanak#Sel

BAKMADAN GEÇME!