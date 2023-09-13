Meteoroloji'den hava tahmini raporu: 3 bölgede sağanak alarmı... Orhan Şen, 'Bu iyi bir haber değil' diyerek uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
10 KENT İÇİN "SARI" KODLU UYARI
Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" alarm verip sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulundu.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Bugün doğu anadolun doğu ve güneyindeki kuvvetli yağış ve lodosun dışında diğer bolgeler yaz havasını devam ettiriyor." paylaşımında bulundu.
CNN TÜRK yayınına katılan Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı:
Yaz havası devam ediyor. Bugün sadece Doğu Anadolu ve güneyinde şiddetli yağış var. Ama akşam bitecek. Doğu Anadolu'daki yağışın dışında Türkiye'de bir yağış yok. Batı'da yaz devam ediyor. Doğu Anadolu'ya sanki sonbahar gelmiş gibi görünüyor. İstanbul'un Eylül ayı 26 derecedir. Şu an 3-4 derece yukarıda. Bu hafta böyle devam edecek. Sadece cumartesi günü Trakya'da yağış görünüyor. Doğu Anadolu'nun güneyinde lodos biraz kuvvetli esiyor. Doğu Anadolu'daki yağışlar yarın yok.
BARAJLAR İÇİN KÖTÜ HABER
Kurak bir döneme girdik. Bu barajlar için iyi bir haber değil. Aşırı yağışlarla hiç yağış yağmaması arasında barajlar arasında ufak bir fark vardır. Aşırı yağışlar yüzeyi bırakıp gider. Barajlara gelmez. O bölgedeki barajlarda 0.03'lük bir yükselme oldu. Ertesi gün verdiğini geri aldı. En azından bu seviye barajların sıçrama seviyesi olsun. Marmara bölgesinde yağışların devam edeceği görülüyor. O yüzden risk hala devam ediyor. Marmara sonbaharı Ekim'in 15'ine kadar zor hisseder.
"DENİZ SUYUNUN SOĞUK OLMASI LAZIM"
Bu arada bu sıcaklıkların olması deniz suyunun sıcaklığını da düşürmüyor. O zaman da kıyılarda aşırı yağışlar gerçekleşiyor. İğneada'daki yağışın nedeni de deniz sıcaklığının yüksek olmasıydı. Balıklar da daha çıkmadı, deniz suyunun soğuk olması lazım.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı