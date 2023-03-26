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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kar yağışı geliyor

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#Meteoroloji#Kar#Hava Durumu
Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kar yağışı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 13:27

Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek, yurt geneli yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi de bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kar yağışı geliyor

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

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HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kar yağışı geliyor

ANKARA EKSİYE DÜŞECEK

Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.

Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kar yağışı geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı bulutlu 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

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#Meteoroloji#Kar#Hava Durumu

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